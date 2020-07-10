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В Минздраве предложили ограничить рекламу нездоровых продуктов

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве предложили ограничить рекламу нездоровых продуктов
Овощи. Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист Российского Министерства здравоохранения по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила ограничить рекламу нездоровых продуктов.

«Закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания», - предложила она.

Врач добавила, что государство должно укреплять общественное здоровье и помогать россиянам вести здоровый образ жизни, включая правильное питание.

Ранее шеф-повар раскрыл несколько рецептов холодных летних супов.

АБ
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