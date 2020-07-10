Не окрошкой единой: какие супы хорошо готовить летом

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10 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Томатный суп. Фото: pixabay.com

Летний суп – это не только окрошка. Шеф-повар Василий Емельяненко перечислил холодные супы, которые отлично подходят для жаркой летней погодой. Среди рецептов есть и идеи холодных фруктовых супов.

Емельяненко предложил несколько блюд, которыми можно заменить окрошку. Пожалуй, самый популярный из них – испанский холодный томатный суп гаспачо. По словам повара, его можно приготовить с крабом, авокадо или сыром, а за основу вместо помидоров брать огуречный фреш.

Интересным рецептом оказался старорусский суп ботвинья. «Делается на основе белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. Добавляется отварная картошка и много разной зеленой ботвы – лебеда, сныть, крапива, свекольные листья», - научил Емельяненко.

Также он рекомендовал побаловать себя летом сладкими фруктово-ягодными супами. «Можете сделать клубничный суп, налить в тарелку и набросать туда жареные персики... Клубнику варить не рекомендуется, она потеряет свой яркий аромат. Персик будет держать консистенцию супа и без варки. А если вы берете вишню, там много шкурок, хорошо было бы 50% вишни поварить с сахаром, а 50% оставить свежей, и тогда после взбития останутся и вкус, и консистенция», - рассказал шеф-повар в интервью Радио Sputnik.