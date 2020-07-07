Вирусолог объяснила, в каких случаях бубонная чума дойдет до России

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7 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: суслик, pixabay.com

Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галина Компанец оценила возможность распространения бубонной чумы на территории России.

«В Евразии один из очагов - на севере Китая, также Внутренняя Монголия, Монголия и территория на границе. Переносчиками являются суслики. Между ними бактерия-возбудитель чумы передается как при непосредственном контакте, так и при укусе блох. Люди могут заразиться при контакте с больным животным или при укусе блохи», - пояснила она.

Компанец отметила, что не имеет значения мертвое или живое будет животное - бактерии живут в крови и выделениях. Она добавила, что чума является опасной инфекцией. Эксперт объяснила, что от человека к человеку заболевание передается при непосредственном контакте или уже «при более тяжёлых формах - при лёгочной чуме». Кроме того, возбудитель проникает в кровь через ранку на коже и доходит до лимфатического узла, он увеличивается - это и есть бубон, уточнила она.

«При хороших состояниях бактерия не должна пройти дальше, инфекция локализуется на этом уровне. Но если она попадёт дальше в кровь, в лёгкие, то может развиться легочная форма, и это уже опасно. Она может передаваться воздушно-капельным путем», - высказала она.

Однако ученый подчеркнула, что в России давно не обнаруживали возбудителей, и городского очага тут не существует. По ее словам, риск заражения может появиться из-за миграции сусликов, что достаточно редко, при охоте, отлове животных и последующего их вывоза за рубеж.