Инфекционист оценил возможность появления бубонной чумы в России, особенно в Москве

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7 июля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: медик, pixabay.com

Врач - инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского Научного Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов оценил ситуацию с распространением бубонной чумы в Китае и Монголии. Эксперта спросили, так ли она страшна на самом деле, сообщает kp.ru.

«В наши дни вспышки чумы возникают, как правило, при инфицировании человека в природных очагах, поскольку чумная бактерия Yersinia pestis через укусы блох передается и сохраняется в разных животных, например, грызунах, которых могут употреблять в пищу без термической обработки … В таком случае можно заразиться, при прямом контакте с кровью и при употреблении в пищу мяса и крови … Если чума приобретает легочную форму, то она уже может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем», - пояснил он.

При этом эксперт призвал любителей путешествовать по России, особенно при поездках на граничащий с Монголией Алтай, избегать контакта с сырым мясом и кровью животных.

На вопрос дойдет ли бубонная чума до Москвы, Коновалов ответил, что она «не умеет ходить». По его словам, распространение инфекции происходит через контакт с источниками – людьми, животными или блохами. Он отметил, что нужно оперативно выявлять контактных лиц и заболевших, а также проводить карантинные мероприятия.