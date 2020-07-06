Врач научила, как избавиться от мозолей «бабушкинми» средствами

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6 июля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Туфли. Фото: pixabay.com

В летний период люди вспоминают о долгих прогулках, а вместе с тем и об их неприятных спутниках – мозолях. Косметолог Астрид Овеян перечислила народные средства, которые могут легко справиться с этой проблемой.

Специалист посоветовала в первую очередь не забывать о личной гигиене и 2-3 раза в день тщательно мыть ноги, передает Радио Sputnik. Также нельзя находиться в обуви с утра до ночи, будь то закрытая обувь или босоножки. Овеян подчеркнула, что периодически ногам нужно давать своеобразную передышку.

Что касается способов лечения мозолей, то, по словам косметолога, многие «бабушкины» средства ничем не уступают современным аптечным препаратам. «На ночь можно нанести на ноги плотный слой крема и сделать вакуумные целлофановые носочки. Или нанести именно на мозоль на 15 минут свежий помидор. Кислотная среда помидора убивает бактерии, высасывает жидкость, которая находится под мозолью, и способствует быстрому заживлению. Еще один вариант – сырая картофелина», - рассказала врач.