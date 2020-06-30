Косметолог научила, как легко приобрести красивый загар
30 июня 2020, 13:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Косметолог Наталия Махнева дала совет, как легко приобрести золотистый оттенок кожи и сохранить приобретенный загар. Она рекомендовала летом немного изменить привычное питание.
«Если периодически употреблять свежевыжатый морковный сок, то кожа приобретает золотистый оттенок. Однако важно не переусердствовать. Оптимальный вариант: стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю в течение месяца», - рассказала специалист. Она добавила, что после небольшого перерыва можно вновь повторить курс. Косметолог отметила, что морковный сок также улучшает кожу лица и делает ее более гладкой и ухоженной.
Кроме того, специалист рекомендовала чаще есть рыбу, фрукты и морскую капусту. Эти продукты улучшают работу организма и также способствуют закреплению загара.
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