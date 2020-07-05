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Эксперт назвал эффективные средства против «агрессивных» комаров

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Эксперт назвал эффективные средства против «агрессивных» комаров
фото: комар, pixabay.com

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский объяснил, как спастись от укусов «агрессивных» комаров этим летом. По его словам, в современном мире с этим нет никаких проблем, сообщает kp.ru.

«Есть качественные репелленты, используя которые, можно хоть в одной футболке по тайге гулять. Да, будет неприятно, потому что комары все равно будут рядом роиться, но от укусов защита вас убережет. Самый главный момент: покупая репеллент, внимательно прочитайте инструкцию. Можно ли его брызгать на открытые участки кожи или только на одежду», - пояснил он.

Марьинский также предложил использовать против насекомых народные средства, например, гвоздику, анис, розмарин или календулу. Он отметил, что комары не переносят терпкие запахи. При этом он раскрыл рецепт собственного «отпугивающего средства»: пару чайных ложек гвоздики залить кипятком и дать отстояться, потом для крепости настоять на водке.

«Иногда эффективным союзником может быть погода. Комары не любят, когда жарко, сухо или ветрено … Комары к репеллентам не приспосабливаются. Они очень недолго живут. Самцы - всего 2-3 недели, самки - до двух месяцев», - добавил он.

Ранее Вадим Марьинский рассказал, могут ли комары переносить коронавирус. 

БА

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