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Эксперт рассказал, могут ли комары переносить коронавирус

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Эксперт рассказал, могут ли комары переносить коронавирус
фото: комар, pixabay.com

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что из-за резкой смены погоды - с дождливой на жаркую - этим летом комаров гораздо больше, чем в прошлые года. По его словам, это идеальные условия для размножения насекомых, сообщает kp.ru.

«Идеальные места для размножения комаров - мелкие водоемы со стоячей водой, лужи, которые не пересыхают в течение хотя бы 2-3 недель … в начале июня пошли проливные дожди, эти самые лужи образовались, а следом установилась жаркая погода. Это - идеальные условия для размножения комаров. И чем теплее вода, тем быстрее насекомое проходит стадии от яйца до взрослой особи. И вот спустя две недели, в 20-х числах июня, начался массовый вылет», - пояснил он.

Комментируя возможность передачи коронавируса человеку через самку комара, эксперт отметил, что это маловероятно. Во-первых, еще нет доказательств подобных случаев, а, во-вторых, после переваривания крови в организме насекомого сохраняется лишь небольшой набор возбудителей инфекции или вовсе не остается, уточнил он. 

Ранее эксперт объяснил агрессивное поведение комаров этим летом. 

БА

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