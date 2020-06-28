Эксперт объяснил агрессивное поведение комаров этим летом

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28 июня 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва 24

фото: комар, pixabay.com

Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, почему этим летом комары ведут себя слишком активно по сравнению с прошлыми годами. По его словам, главная причина кроется в отмене введенных из-за новой коронавирусной инфекции ограничениях.

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», - пояснил он.

Захаров отметил, что сезон комаров начинается в середине мая, а в этот период действовал режим самоизоляции. Он добавил, что у насекомых наблюдался дефицит в питании, а сейчас они восполняют свою потребность в «агрессивной» манере. Эксперт уточнил, что комаров не волнуют климатические условия – жара или холод, им важен раздражитель – люди.

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