Доктор биологических наук рассказала, как уберечься от укусов клещей

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20 мая 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

клещ, pixabay.com

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала в среду, 20 мая, как уберечься от укусов клещей.

Уже сейчас в российских лесах и парках много клещей. Отмечается, что пик нашествия этих насекомых приходится на пору цветения черемухи.

Наталья Шашина отметила в рамках беседы с Радио Sputnik, что подцепить клеща можно даже во время недолгой прогулки в парке. Биолог напомнила, что данные насекомые живут в траве и лесной подстилке. Когда устанавливается хорошая погода, они вылезают, чтобы напиться крови, без которой у самок клещей не может быть потомства. По словам эксперта, они могут прицепиться к одежде, голым ногам, шерсти собаки.

Специалист подчеркнула, что главное правило защиты от клещей – правильная одежда. Брюки должны быть длинными, желательно заправлять их в сапоги или носки. Куртку или кофту лучше заправлять во время прогулок в штаны. Кроме того, не следует забывать об аэрозолях с убивающим клещей действием.

Удалить клеща, если он уже попал на тело, можно и самостоятельно – следует лишь подцепить насекомое близко к коже и, держа его строго перпендикулярно, повернуть на 360 градусов вокруг оси и потянуть. Если человек не уверен в своих силах, то ему следует срочно обратиться к врачу.