Диетологи рассказали о вреде и пользе клубники

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4 июля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru, Собеседник

клубника, фото: pixabay.com

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что садовая земляника, которую принято называть клубникой, по сравнению с другими ягодами намного чаще вызывает аллергические реакции.

Самое распространённое проявление негативной реакции организма — опухание губ, языка, век или горла. Также возникает сыпь и покраснение кожи. Все это из-за того, что в садовой землянике много белковых компонентов, являющихся антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал еще один минус этой ягоды. По его словам, в клубнике мало питательных веществ.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург высказал другое мнение. "В клубнике много пищевых волокон, в том числе мягких типа пектина. В ней есть квертицин и другие биологические активные вещества, рутин, аскорбиновая кислота, много флаваноидов, которые в целом обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием", – рассказал он. Клубника особенно полезна для людей с возрастными болезнями: гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом. Чтобы запастись полезными веществами, в день достаточно съедать не более 300–400 граммов клубники.

У людей с таким заболеванием как гастрит клубника может вызвать боль в желудке из-за мелких косточек. Для того, чтобы смягчить контакт этих ягод с желудком, диетологи советуют есть их с хлебом, молоком или творогом.

Ранее врач-диетолог рассказала, как выбрать вкусную и безопасную клубнику.