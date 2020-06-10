Врач-диетолог рассказала, как выбрать вкусную и безопасную клубнику

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10 июня 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

клубника, pixabay.com

Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян сообщила, что текущим летом следует особенно внимательно подходить к выбору клубники.

В этом году клубника созреет позже, чем обычно из-за холодной и дождливой весны, ее, вероятно, будет меньше, кроме того, не исключено, что ягоды будут хуже по качеству. Также из-за пандемии COVID-19 у фермеров возникли проблемы со сбором урожая и перевозкой клубники, которая очень быстро портится.

Маргарита Арзуманян в беседе с Радио Sputnik уточнила, что в первую очередь следует обращать внимание на окрас ягоды – чем он более темный и насыщенный, тем лучше. Больше всего, однако, о качестве клубники говорит ее плодоножка, которая обязательно должна быть зеленого цвета. Диетолог отметила, что ее впоследствии можно высушить и добавлять в чай. Если же на плодоножке заметна белая полоска, то ягоду обрабатывали химикатами.

Взрослому человеку в день можно съесть один-два стакана клубники, то есть около 250-300 граммов. Подчеркивается, что эта ягода провоцирует выработку гистамина и способна вызвать аллергическую реакцию.