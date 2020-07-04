Какие позы во время сна наиболее вредны для здоровья

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4 июля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

сон, фото: pixabay.com

Врач Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь назвал самые опасные позы для сна. По его словам, неправильное положение тела во время ночного отдыха является основной причиной хронических заболеваний в пояснице.

Самая распространенная поза для сна - поза на боку - приводит к тому, что поясничный отдел позвоночника и весь позвоночник находятся в искривленном состоянии. Из-за этого мышцы не могут расслабиться, теряют эластичность. Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска.

Лежа на животе, когда вы спите, уткнувшись в подушку, голова и шея смещены, из-за чего мышцы будут очень напряженными, что очень часто вызывает шейный спондилез. Поскольку мышцы шеи и поясницы тесно связаны, побочным эффектом может быть и боль в пояснице.

Медик также не советует спать с опорой на какой-то предмет, например на подушку.

Лю Чунь порекомендовал подкладывать подушку под согнутые колени, так как в этой позе мышцы смогут полностью расслабиться. Тем, кто любит спать на боку, согнув одну ногу, врач советует подложить опору под поднятую руку и ногу, которые находятся не в прямом положении. Для определения правильной высоты специалист рекомендует обратиться к родственникам - они могут посмотреть со стороны и сказать, искривляется ли у вас позвоночник.

Прививание себе привычки принимать правильную позу во время сна и создание здоровой мышечной памяти приведет к тому, что, даже если вы будете двигаться во сне, вы все равно естественным образом примете правильную позу.

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что привычка ложиться спать поздней ночью может крайне негативно сказаться на здоровье человека.