Как поздний сон влияет на гормоны, рассказала врач
30 июня 2020, 08:39[ «Аргументы Недели» ]
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что привычка ложиться спать поздней ночью может крайне негативно сказаться на здоровье человека. По ее словам, хоть организм и приспосабливается к такому режиму бодрствования, последствия все равно будут.
«Есть циркадные ритмы, от которых человек очень зависим. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от природных ритмов, но и организм выстраивает гормональный фон, ориентируясь на время суток», - рассказала врач.
Она отметила, что неправильный режим сна и бодрствования приводит к нарушению баланса многих гормонов, в том числе и кортизола, который отвечает за работу всей иммунной системы, передает КП.
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