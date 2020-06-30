Как поздний сон влияет на гормоны, рассказала врач

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30 июня 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сон. Фото: pixabay.com

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что привычка ложиться спать поздней ночью может крайне негативно сказаться на здоровье человека. По ее словам, хоть организм и приспосабливается к такому режиму бодрствования, последствия все равно будут.

«Есть циркадные ритмы, от которых человек очень зависим. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от природных ритмов, но и организм выстраивает гормональный фон, ориентируясь на время суток», - рассказала врач.

Она отметила, что неправильный режим сна и бодрствования приводит к нарушению баланса многих гормонов, в том числе и кортизола, который отвечает за работу всей иммунной системы, передает КП.