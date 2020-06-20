Стало известно, почему вредно пользоваться смартфоном непосредственно перед сном

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20 июня 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

экран смартфона, pixabay.com

Директор одного из медицинских сервисов Владислав Мохамед Али объяснил, по какой причине вредно пользоваться смартфоном перед сном. В последние годы многие люди буквально не расстаются с гаджетом.

По словам эксперта, яркий экран телефона способен раздражать зоны головного мозга, стимулировать его работу, а впоследствии вызывать головную боль.

Владислав Мохамед Али подчеркнул, что дело в контрасте между темнотой в комнате и яркостью экрана. Этот фактор влияет на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна, поскольку даже если глаз не замечает вспышки дисплея, головной мозг реагирует на них.