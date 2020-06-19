Эксперт объяснил, почему лучше не заряжать смартфон в машине

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19 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

Эксперт Андрей Зеленый предупредил, что для долгой и качественной работы смартфона не стоит заряжать гаджет через автомобильный прикуриватель. Такой способ зарядки телефона может значительно сократить срок его службы.

Специалист объяснил, что из-за скачков давления смартфон может получить слишком много энергии, что приведет к поломке гаджета. «Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится», - рассказал Зеленый.

Он добавил, что заряжающийся смартфон нельзя оставлять на солнце, поскольку это приводит к дополнительному нагреву аккумулятора, что также негативно сказывается на его работе.