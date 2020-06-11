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Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Смартфон. Фото: pixabay.com

Использование чужого зарядного устройства может стать причиной утечки персональных данных, заявил эксперт Михаил Коган. Он рекомендовал не использовать незнакомые зарядки для телефона, чтобы не сделать гаджет уязвимым.

«Поддельное зарядное устройство может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета», - рассказал специалист.

Он объяснил, что незнакомые зарядные устройства, как и общественный wifi-сети, представляют опасность для пользователя и могут стать причиной утери информации. При этом Коган подчеркнул, что не нужно впадать в крайности и отказываться заряжать телефону близких друзей.

АБ

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