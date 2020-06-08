Насколько безопасно ставить на смартфон приложение банка

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8 июня 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

Банковские приложения для телефонов прочно вошли в нашу жизнь из-за простоты и удобства использования. Однако не многие при их использовании задумываются о безопасности.

Эксперт Арсений Щельцин рассказал, как предотвратить утечку данных и пропажу средств из мобильного банка. Он рекомендовал установить на телефон антивирус, не открывать доступ с телефона к счетам с крупными суммами и не переходить по ссылкам, которые прислали в сообщениях от неизвестных абонентов.

Специалист добавил, что не все банковские приложения являются официальными. «Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях... В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы», - объяснил Щельцин.