Как восстановить удаленные со смартфона файлы

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5 июня 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

Эксперт Петр Дзюба научил, как можно восстановить удаленные со смартфона данные. Он предупредил, что нельзя хранить важные файлы только на одном устройстве.

Специалист рекомендовал создавать резервные копии документов в облачных хранилищах или на домашнем компьютере. «Если мы говорим об Apple, то здесь все просто: резервная копия данных обычно хранится в iCloud, откуда всегда можно их загрузить. Для выполнения операции понадобится идентификатор Apple ID, а затем надо будет следовать инструкции и выбрать подходящую версию копии», - объяснил Дзюба. В Android можно попробовать восстановить информацию при помощи специальных программ.

Он добавил, что если файл не сохранен на другом устройстве, то можно поискать его в корзине – какое-то время перед окончательным удалением информация может оставаться там.