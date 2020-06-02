Эксперт рассказал, как спасти утонувший смартфон

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2 июня 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

Падение смартфона в жидкость во многих случаях означает покупку нового гаджета. Эксперт Виталий Красиков рассказал, как «реанимировать» утопленный телефон.

Специалист напомнил стандартные правила: гаджет нужно максимально быстро вынуть из воды, выключить и по возможности достать аккумулятор. После этого не нужно заниматься домашней просушкой смартфона – лучше максимально быстро доставить его в ближайший сервисный центр.

«Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона», - объяснил Красиков.