За какие бесполезные функции смартфона можно здорово переплатить

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26 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

При покупке смартфона зачастую люди стараются найти идеальное для себя сочетание цены и качества. Однако иногда в гаджетах присутствуют ненужные функции, за которые приходится изрядно переплачивать.

Эксперт Роман Попов привел в пример возможность снимать на смартфон видео с разрешением 4К. По словам специалиста, это скорее конкурентное преимущество, чем необходимость. Он добавил, что некоторые функции полезны лишь для профессионалов, а потому лучше изначально составить список предпочтительных «умений» гаджета.

«Так, некоторые функции камеры (например, макромодуль или замедленная съемка) могут значительно влиять на стоимость телефона, но на практике либо не используются вовсе, либо используются крайне редко. Это касается и телефонов с несколькими камерами – стоbт посмотреть их характеристики, чтобы понять, все ли эти камеры вам могут понадобиться», - считает Попов.