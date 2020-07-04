Кардиолог назвала необходимый сердцу и сосудам витамин
4 июля 2020, 14:41[ «Аргументы Недели» ]
Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян рассказала, дефицит какого витамина в организме является дополнительным неклассическим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
«Дефицит витамина D … может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении артериальной гипертензии», - высказала она.
Мурадян отметила, что у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл (при норме в 30-60 нг/мл) инфаркт миокарда и инсульт регистрировались значительно чаще. При этом врач советует отказаться от вредных привычек, еды с избытком соли и животных жиров, а также регулярно заниматься спортом. По ее словам, можно пить витамин D, но без вспомогательных средств это бесполезно: «Это не чудо-пилюля. Увы».
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