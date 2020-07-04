Диетолог назвала доступный продукт, помогающий в борьбе со старением и раком

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: холодильник, pixabay.com

Диетолог Анна Елькина назвала продукт, который можно есть ежедневно и в большом количестве, особенно летом. По ее словам, он поможет справиться не только с возрастными изменениями, но нарушениями пищеварительной системы, улучшить состояние сердца и даже предотвратить развитие рака.

«Стакан листовой зелени делает мозг моложе на 11 лет, предотвращает снижение умственной активности, которое появляется с возрастом. Зелень богата кальцием, магнием, железом, калием, фосфором, цинком, витаминами А, С, Е, К. В зеленых продуктах содержится витамин К1 или филлохинон. Он отвечает за защиту костей от остеопороза и предотвращает воспалительные заболевания», - пояснила она.

Елькина отметила, что главное преимущество темно - зелёных листьев и овощей – «маленькое содержание калорий и углеводов и низкий гликемический индекс». По ее словам, в зеленых овощах содержится клетчатка, которая регулирует работу пищеварительной системы, способствует здоровью кишечника и снижению веса, а темная зелень содержит витамин В или фолат, который влияет на сердце и защищает организм от развития рака.

«Шпинат, петрушка, базилик, сельдерей, руккола, кейл, брокколи, мята - обязательно включайте эти продукты в свой рацион», - рекомендует она.