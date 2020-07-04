Вирусолог оценил эффективность предлагаемого ВОЗ лекарства от COVID-19
4 июля 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал рекомендации Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ) о препарате «Ремдесивир» при лечении нового коронавируса.
«У противовирусных препаратов достаточно часто наблюдаются токсичные проявления. Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», - высказал он.
Чепурнов отметил, что в России производят против COVID-19 «Авифавир», который тоже блокирует фермент, позволяющий коронавирусу размножаться внутри клетки. По его словам, при создании таких лекарств нужно найти баланс, при котором оно будет приемлемым для клетки, но не для вируса.
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