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Вирусолог оценил эффективность предлагаемого ВОЗ лекарства от COVID-19

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Вирусолог оценил эффективность предлагаемого ВОЗ лекарства от COVID-19
фото: таблетки, pixabay.com

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал рекомендации Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ) о препарате «Ремдесивир» при лечении нового коронавируса.

«У противовирусных препаратов достаточно часто наблюдаются токсичные проявления. Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», - высказал он.

Чепурнов отметил, что в России производят против COVID-19 «Авифавир», который тоже блокирует фермент, позволяющий коронавирусу размножаться внутри клетки. По его словам, при создании таких лекарств нужно найти баланс, при котором оно будет приемлемым для клетки, но не для вируса.

БА

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