В ВОЗ назвали единственный обнадеживающий препарат от коронавируса

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4 июля 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: таблетки, pixabay.com

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что обнадеживающие результаты против новой коронавирусной инфекции на тестировании показал только один противовирусной препарат.

Сваминатан отметила, что это «Ремдесивир». По ее словам, это лекарство показало себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности. Кроме того, изначально он разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, но тогда не смогли доказать его эффективность.

Уточняется, что «Ремдесивир» экстренно одобрили в Соединенных Штатах для лечения COVID-19. Пациентам назначают пятидневный курс из шести ампул, общая стоимость лечения составляет 2 340 долларов.

Ранее врач перечислила «дешевые и давно известные лекарства» против коронавируса.