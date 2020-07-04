Эксперт перечислил опасности при приготовлении яиц

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4 июля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Vanguardia

фото: блюдо из яиц, pixels.com

Пищевой технолог Марио Санчес перечислил ошибки в приготовлении яиц, которые могут повлиять на безопасность блюда. Эксперт дал советы, как сделать омлет или яичницу без вреда для организма.

Марио Санчес отметил, что перед приготовлением блюда яйца лучше не мыть, поскольку это нарушает их естественную защитную пленку. Однако, если продут загрязнен, технолог советует очистить поверхность сухой кистью, ополоснуть в воде и отправить на плиту. Кроме того, он рекомендует готовить яичницу или омлет из только что разбитых яиц с целой скорлупой.

Санчес напомнил, что опасные микроорганизмы уничтожаются при температуре готовки от 75 градусов, а сальмонеллез - острая кишечная инфекция - чаще всего связан с употреблением яиц. Он призывает чаще мыть руки и очищать поверхности, с которыми соприкасался продукт, поскольку прикосновение к яйцам равносильно обращению с сырым мясом или рыбой.

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