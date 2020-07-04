Врач предложил некоторым людям сидеть в переменчивую погоду дома, особенно в июле
4 июля 2020, 08:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Москва 24
Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков оценил опасность переменчивой погоды в июле. По его словам, некоторым категориям граждан следует ограничить свой выход из дома.
«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», - пояснил он, призывая таких людей выходить на прогулку в утренние и вечерние часы, а в идеале приобрести в квартиру кондиционер.
Тимаков добавил, что во избежание тепловых ударов в жаркую погоду при себе нужно иметь воду и платок. Врач рекомендует одеваться по погоде, чтобы случайно не заболеть: «Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть … У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек».
Ранее сообщалось об опасном уровне ультрафиолетового излучения в России.
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