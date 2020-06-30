В России на этой неделе прогнозируется опасный уровень ультрафиолетового излучения

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30 июня 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Петербург, жара. фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России. Особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге, на границе с Абхазией и Грузией.

Ультрафиолетовые индексы высоки и в Москве: от 6 до 8. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд советует в полуденные часы или оставаться дома, или, при необходимости выхода на улицу, соблюдать правила предосторожности. Метеоролог советует для защиты от солнца носить рубашки с длинным рукавом и шляпы, а также использовать солнцезащитный крем, который необходим при УФ-индексе, равном или превышающем три.

Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.