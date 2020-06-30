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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле. По словам специалиста, грядущий месяц будет в стране по-настоящему теплым.

В июле температура воздуха практически на всей территории Российской Федерации, вероятнее всего, будет около или выше нормы.

Вильфанд подчеркнул, что, в частности, в западных регионах Европейской части РФ, Западной Сибири, Якутии и Красноярском крае столбики термометров будут подниматься в следующем месяце выше нормальных значений, в восточных регионах страны и Поволжье они будут близки к норме.

ЕТ

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