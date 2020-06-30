Синоптики сообщили о теплой, но ветреной погоде во вторник в Москве

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30 июня 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал утром во вторник, 30 июня, какая погода ожидает сегодня москвичей. По словам синоптика, в столице России будет тепло, но ветрено.

Столбики термометров в Москве, как уточнил Михаил Леус, в течение дня поднимутся до плюс 22-24 градусов, а в Московской области – до плюс 25 градусов. В столичном регионе сегодня будет переменная облачность, но осадков не ожидается.

Ветер в городе будет юго-восточный с порывами до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве ожидается ниже нормы – 740 миллиметра ртутного столба.