Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптики сообщили о теплой, но ветреной погоде во вторник в Москве

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптики сообщили о теплой, но ветреной погоде во вторник в Москве
лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал утром во вторник, 30 июня, какая погода ожидает сегодня москвичей. По словам синоптика, в столице России будет тепло, но ветрено.

Столбики термометров в Москве, как уточнил Михаил Леус, в течение дня поднимутся до плюс 22-24 градусов, а в Московской области – до плюс 25 градусов. В столичном регионе сегодня будет переменная облачность, но осадков не ожидается.

Ветер в городе будет юго-восточный с порывами до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве ожидается ниже нормы – 740 миллиметра ртутного столба.

ЕТ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью