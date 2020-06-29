Жителям Москвы пообещали комфортную погоду на этой неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова утром в понедельник, 29 июня, сообщила о комфортной летней погоде в столичном регионе на текущей неделе. Ранее из Москвы ушла жара.
По словам метеоролога, первые два дня недели погода в Москве и Подмосковье будет довольно комфортной. Температура воздуха будет достигать плюс 23 градусов, существенных осадков не ожидается. С середины недели атмосферное давление понизится, ночи станут теплее, а к выходным столбики термометров в дневное время приблизятся к отметке 29 градусов.
В четверг и пятницу дожди пройдут местами, а уже субботу они ожидаются на всей территории города. Температура вновь понизится и в столичном регионе станет прохладнее.
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