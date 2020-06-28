Синоптики: 2020 год может войти в историю как один из самых жарких

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28 июня 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

фото:прогулка в парке, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидает россиян летом. По его словам, в этом году «рано вытащило жару», она останется и в июле.

«В Москве есть рекорд дня и рекорд месяца. В июне рекорд дня уже побит по температурам, рекорд месяца еще нет … Отдельные города бьют рекорды по температуре. В этом году рано вытащило жару. Тот же Красноярский край – в мае люди загорали, в Якутии и до Анадыря жара», - высказал он.

Цыганков отметил, что 2020 год вполне может войти в историю как один из самых жарких. Однако он добавил, что резкие перепады температуры могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, например, шквалистые ветры до 25-30 метров в секунду или усиление осадков. Синоптик напомнил, что только за май выпало 250% осадков.

«В горных районах Кавказа эти фронты с учетом горной местности вызывают и град, и повышение уровня воды в реках. По московской зоне мы это замечали, когда сильные осадки бывают», - пояснил он.

Эксперт уточнил, что в последние дни июня обещают небольшие похолодания, кратковременные дожди и понижение температур. При этом давать прогноз на вторую половину июля и августа Цыганков не стал.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале июля.





