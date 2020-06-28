Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптики: 2020 год может войти в историю как один из самых жарких

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Синоптики: 2020 год может войти в историю как один из самых жарких
фото:прогулка в парке, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидает россиян летом. По его словам, в этом году «рано вытащило жару», она останется и в июле.

«В Москве есть рекорд дня и рекорд месяца. В июне рекорд дня уже побит по температурам, рекорд месяца еще нет … Отдельные города бьют рекорды по температуре. В этом году рано вытащило жару. Тот же Красноярский край – в мае люди загорали, в Якутии и до Анадыря жара», - высказал он.

Цыганков отметил, что 2020 год вполне может войти в историю как один из самых жарких. Однако он добавил, что резкие перепады температуры могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, например, шквалистые ветры до 25-30 метров в секунду или усиление осадков. Синоптик напомнил, что только за май выпало 250% осадков.

«В горных районах Кавказа эти фронты с учетом горной местности вызывают и град, и повышение уровня воды в реках. По московской зоне мы это замечали, когда сильные осадки бывают», - пояснил он.

Эксперт уточнил, что в последние дни июня обещают небольшие похолодания, кратковременные дожди и понижение температур. При этом давать прогноз на вторую половину июля и августа Цыганков  не стал.

 Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале июля.



БА

Общество

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»). По предварительным данным, слив оборотной воды с фабрики произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью