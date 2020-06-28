Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале июля

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28 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

ягода, фото: Иулиания К.

Небольшое снижение температуры воздуха ожидается в Москве и Подмосковье в пследние дни июня, а в начале июля будет возвращаться тёплый фронт. 1 июля, среда. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, прогнозируется небольшой дождь.

Ночная температура в столичном регионе - +10 - + 15 градусов, в днем - до +27. В четверг, 2 июля, будет потеплее, днем до +28 градусов.

В пятницу и субботу ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +30 °С. В субботу, возможно, местами в столичном регионе пройдет небольшой дождик, но жара сохранится.

В воскресенье, 28 июня, в Москве ожидается до +28 °С. В ночь местами возможны дожди. Они принесут прохладу. Днём 29 июня будет посвежее:до 22 °С. Во вторник будет хороший день — переменная облачность без осадков. Регион будет находится в прохладной воздушной массе. Ночью - до +10 °С, днём в среду, 31 июня, - до +24 °С.