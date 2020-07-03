Эндокринолог назвала компонент, обязательный для безопасного и быстрого похудения

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ромашка. Фото: pixabay.com

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что быстрое и безопасное похудение возможно при обязательном наличии одного важнейшего компонента.

По словам Павловой, нельзя похудеть быстро и без вреда для здоровья, если при этом не пить много воды, передает КП. Эндокринолог объяснила, что вода не только помогает снизить аппетит, наладить работу гормонов и держать калории под контролем, но также улучшает метаболизм и выводит токсины из организма.

«Без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм», - объяснила специалист.