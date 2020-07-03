Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эндокринолог назвала компонент, обязательный для безопасного и быстрого похудения

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эндокринолог назвала компонент, обязательный для безопасного и быстрого похудения
Ромашка. Фото: pixabay.com

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что быстрое и безопасное похудение возможно при обязательном наличии одного важнейшего компонента.

По словам Павловой, нельзя похудеть быстро и без вреда для здоровья, если при этом не пить много воды, передает КП. Эндокринолог объяснила, что вода не только помогает снизить аппетит, наладить работу гормонов и держать калории под контролем, но также улучшает метаболизм и выводит токсины из организма.

«Без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм», - объяснила специалист.

АБ

В мире

Российский политолог Марков допустил начало Третьей мировой из-за спецслужб США

Российский политолог Марков допустил начало Третьей мировой из-за спецслужб США

Безответственные действия спецслужб США могут привести к началу Третьей мировой. Соответствующий вариант развития событий допустил в разговоре с журналистами Сергей Марков, российский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью