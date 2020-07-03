Эндокринолог назвала компонент, обязательный для безопасного и быстрого похудения
3 июля 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]
Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что быстрое и безопасное похудение возможно при обязательном наличии одного важнейшего компонента.
По словам Павловой, нельзя похудеть быстро и без вреда для здоровья, если при этом не пить много воды, передает КП. Эндокринолог объяснила, что вода не только помогает снизить аппетит, наладить работу гормонов и держать калории под контролем, но также улучшает метаболизм и выводит токсины из организма.
«Без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм», - объяснила специалист.
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