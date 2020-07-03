Вирусолог объяснил, почему туннели для дезинфекции не могут защитить от коронавируса

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3 июля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Немецкий вирусолог Хендрик Штрик заявил, что туннели для дезинфекции не могут защитить от коронавируса COVID-19, но при этом способны уберечь от ротавируса и некоторых других контактных инфекций.

Специалист объяснил, что основными очагами размножения коронавируса являются легкие и бронхи, а поэтому внешняя дезинфекция является не такой эффективной, как хотелось бы.

«Но с другими вирусами, например ротавирусами, норовирусами - это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, - важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично», - объяснил Штрик.