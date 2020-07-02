Депутат Мосгордумы Картавцева: Данные статистики подтверждают спад эпидемии в столице

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН «Москва»

Жительницы Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Статистические данные свидетельствуют о том, что эпидемия коронавируса COVID-19 в российской столице в настоящее время идет на спад. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявила Лариса Картавцева, глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Парламентарий, ставшая собеседницей АГН «Москва», отметила, что можно с уверенностью констатировать положительную эпидемиологическую динамику. В городе эпидемия уверенно переходит к завершению, с начала текущей недели прирост новых случаев снизился на 26%.

Картавцева назвала важным то, что число выздоровевших в столице продолжает постоянно увеличиваться. Так, за минувшие сутки от коронавируса излечились еще 1 796 пациентов.

В общей сложности количество людей, вылечившихся от инфекции, выросло до 152 тысяч 193, всего COVID-19 был выявлен у 222 209. Таким образом, на данный момент выздоровели свыше двух третей пациентов, констатировала депутат.

Кроме того, по словам собеседницы журналистов, увеличивается число жителей Москвы, у которых выявлены антитела к коронавирусу. Согласно последним сведениям, уже у 20% горожан сформировался иммунитет к инфекции.

«Здесь тоже очевиден рост - месяц назад иммуноносителей было лишь 12%. Всего в городе уже сделано более 2,8 млн ПЦР-анализов и свыше 600 тысяч исследований биоматериала на антитела. Всего в планах столичных властей довести число тестовых исследований до 6 млн - московское исследование популяционного иммунитета к COVID-19 самое масштабное в мире», - отметила Картавцева.

По ее словам, городская система здравоохранения продолжает возвращаться к стандартному режиму работы - еще 3 тысячи коек в больницах, зарезервированных ранее для заразившихся COVID-19, в ближайшем будущем будут готовы к приему плановых пациентов.

Депутат добавила, что позитивные новости последнего времени не являются поводом для расслабления. Как отметила Лариса Картавцева, московская система здравоохранения максимально готова к возникновению новой волны эпидемии, которая может начаться будущей осенью. При этом каждый горожанин должен осознавать, что от тщательного соблюдения санитарных и гигиенических мер зависит его здоровье и здоровье близких, резюмировала парламентарий.

Ранее депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заявила, что забота о здоровье должна стать ключевым критерием новых программ для пожилых в столице.