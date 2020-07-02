Депутат МГД Мельникова: Забота о здоровье должна стать ключевым критерием новых программ для пожилых

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2 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Участники проекта «Московское долголетие», Гусева Евгения / globallookpress.com

Период ограничений, связанных с распространением коронавируса COVID-19, больше всего отразился на старшем поколении, так как пожилые люди изначально считались основной группой риска, отметила Ольга Мельникова, депутат Мосгордумы. Она заявила, что, учитывая новые реалии, следует расширять возможности для серебряного возраста.

По словам парламентария, ставшей собеседницей представителей СМИ, ключевым критерием при формировании новых программ для старшего поколения необходимо сделать заботу о здоровье. Средняя продолжительность жизни в российской столице в скором будущем дойдет до показателя, равного восьмидесяти лет, что потребует внесения корректив в систему здравоохранения.

Как рассказала Мельникова, в настоящий момент город внедряет все возможные механизмы для того, чтобы в Москве можно было получить помощь в короткие сроки и наивысшего качества. Депутат привела в пример использование механизма концессии в ходе создания Московского международного онкологического центра, который расположен на улице Дурова.

Парламентарий добавила, что в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, увеличилась нагрузка и на систему соцзащиты. С начала распространения недуга московские соцработники оказали порядка четырех миллионов услуг. Значительная их часть потребовалась старшему поколению.

По словам Ольги Мельниковой, созданные в период вспышки коронавируса наработки не должны пропасть, их нужно использовать для расширения работы социальной службы. Москва должна быть готова ко второй волне пандемии, отметила собеседник журналистов.

Мельникова заявила, что необходимы законодательные инициативы по расширению службы соцработников, стимулированию их труда, повышению престижа данной профессии.

Также депутат констатировала, что программа «Московское долголетие» стало уникальным по разнообразию и массовости проектом. При этом очевидно, что пенсионеры смогут вернуться в классы, спортивные залы и на сцену не скоро. В связи с этим нужно найти способы перенести активность старшего поколения в онлайн и в малые группы, отметила Ольга Мельникова.

Примером подобной работы представитель Мосгордумы назвала состоявшийся в прошлом месяце в столице чемпионат по компьютерному многоборью. Состязание проводилось для пенсионеров уже в десятый раз, но впервые оно стало максимально виртуальным.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова проинформировала, что в период пандемии коронавируса московские КТ-центры приняли свыше 180 тысяч пациентов.