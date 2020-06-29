Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Ракова: Во время пандемии КТ-центры приняли более 180 тыс пациентов

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Ракова: Во время пандемии КТ-центры приняли более 180 тыс пациентов
КТ-центр, фото

В круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавирусной инфекции за апрель-июнь провели более 180 тыс. исследований органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это почти в два раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.

«Организация амбулаторных КТ-центров - одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Почти за три месяца работы КТ-центров специалисты провели свыше 180 тыс. исследований легких - это почти в два раза больше, чем во всех поликлиниках за весь прошлый год. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев. Помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 - подозрение на туберкулез. Это позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания», - рассказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения. КТ-центры закрыты для планового посещения, и медицинская помощь пациентам временно оказывается в других филиалах медицинской организации.

«Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать «врага в лицо», то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары. Полностью цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов», - добавила заммэра.

Анастасия Ракова отметила, что в Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Кроме того, в московских КТ-центрах специалисты сформировали уникальный датасет томограмм пациентов с коронавирусом. Он содержит более тысячи полностью обезличенных наборов изображений. Эти данные находятся в свободном доступе и могут использоваться для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию были развернуты в Москве на базе поликлиник в середине апреля по предложению Клинического комитета. Помимо консультации врача и КТ легких в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, пульоксиметрию, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Всего в столице работало 48 КТ-центров. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 12 из них после дезинфекции уже вернулись к плановому приему пациентов по всем направлениям.

ГБ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью