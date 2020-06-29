Ракова: Во время пандемии КТ-центры приняли более 180 тыс пациентов

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29 июня 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

КТ-центр, фото

В круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавирусной инфекции за апрель-июнь провели более 180 тыс. исследований органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это почти в два раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.

«Организация амбулаторных КТ-центров - одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Почти за три месяца работы КТ-центров специалисты провели свыше 180 тыс. исследований легких - это почти в два раза больше, чем во всех поликлиниках за весь прошлый год. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев. Помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 - подозрение на туберкулез. Это позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания», - рассказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения. КТ-центры закрыты для планового посещения, и медицинская помощь пациентам временно оказывается в других филиалах медицинской организации.

«Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать «врага в лицо», то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары. Полностью цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов», - добавила заммэра.

Анастасия Ракова отметила, что в Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Кроме того, в московских КТ-центрах специалисты сформировали уникальный датасет томограмм пациентов с коронавирусом. Он содержит более тысячи полностью обезличенных наборов изображений. Эти данные находятся в свободном доступе и могут использоваться для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию были развернуты в Москве на базе поликлиник в середине апреля по предложению Клинического комитета. Помимо консультации врача и КТ легких в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, пульоксиметрию, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Всего в столице работало 48 КТ-центров. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 12 из них после дезинфекции уже вернулись к плановому приему пациентов по всем направлениям.