Врачи назвали причины сильной головной боли

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Подмосковья, доктор медицинских наук, профессор Ринат Богданов и врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказали, что может вызвать приступы мигрени.
Богданов сообщил, что в большинстве случаев головная боль возникает от напряжения и только в 12-13 процентах – это мигрень. Агапкин объяснил, что она относится к головным болям сосудистого типа, связанным с патологическим расширением кровеносных сосудов. Часто это заболевание обусловлено генетически.
Вызывать мигрень могут некоторые запахи и даже продукты, которые провоцируют троичный нерв, например, мороженое, рассказали специалисты В эфире телеканала "Россия 1". К головной боли может привести ношение очков, которые неправильно подобрали.
Еще провоцируют мигрень переутомление, стресс и нарушение режима. Например, в выходной день человек может проснуться с головной болью, потому что поспал гораздо дольше, чем обычно.
У женщин вызывать мигрень может изменение гормонального фона.