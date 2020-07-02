Врачи назвали причины сильной головной боли

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2 июля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

головная боль, фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Подмосковья, доктор медицинских наук, профессор Ринат Богданов и врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказали, что может вызвать приступы мигрени.

Богданов сообщил, что в большинстве случаев головная боль возникает от напряжения и только в 12-13 процентах – это мигрень. Агапкин объяснил, что она относится к головным болям сосудистого типа, связанным с патологическим расширением кровеносных сосудов. Часто это заболевание обусловлено генетически.

Вызывать мигрень могут некоторые запахи и даже продукты, которые провоцируют троичный нерв, например, мороженое, рассказали специалисты В эфире телеканала "Россия 1". К головной боли может привести ношение очков, которые неправильно подобрали.

Еще провоцируют мигрень переутомление, стресс и нарушение режима. Например, в выходной день человек может проснуться с головной болью, потому что поспал гораздо дольше, чем обычно.

У женщин вызывать мигрень может изменение гормонального фона.

Врач рассказала, как побороть головную боль без таблеток.