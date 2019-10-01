Врач рассказала, как побороть головную боль без таблеток

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1 октября 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сильные головные боли часто вызваны такими причинами, как мигрень, перепады давления, гайморит, черепно-мозговые травмы, а также инфекционные заболевания. Врач Лариса Алексеева объяснила, что делать, если разболелась голова, а под рукой нет никаких лекарственных препаратов.

В интервью изданию "Вечерняя Москва" медик назвала простые домашние способы для снятия головной боли: "Если боль носит спазматический характер, возможно, она вызвана тем, что вы замерзли и не замечаете этого. Прежде всего надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома — опустите ноги в тазик с горячей водой". Оказывается, головные боли могут появиться, если человек голоден, поэтому утром лучше позавтракать.

Также как пишет "ПолитЭксперт", австралийские исследователи выяснили, что спровоцировать развитие остеопороза может прием высоких доз статинов (препараты, которые предназначены для людей с повышенным уровнем холестерина в крови). Высокие дозы статинов приводят к вымыванию кальция из костей, что способствует их ломкости.