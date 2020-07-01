Каковы шансы заразиться коронавирусом летом

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1 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Врач Людмила Алимбарова рассказала, каковы шансы подхватить коронавирусную инфекцию COVID-19 летом. Она рекомендовала сильно не расслабляться и не игнорировать средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.

«Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем снижается. Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается», - объяснила специалист.

Алимбарова добавила, что если на некоторых поверхностях зимой коронавирус может жить по несколько дней, то летом этот срок уменьшается до нескольких часов.