Доктор Мясников рассказал о питании в жаркие дни

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29 июня 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

жара, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В жаркую погоду надо внимательно относиться к своему самочувствию и соблюдать несколько простых правил. Подробные рекомендации по поводу питания дал врач, телеведущий Александр Мясников.

Важно в жару не забывать пить несладкую воду. Лучше ограничить количество углеводов, в том числе сладкое и выпечку, чтобы не отекали ноги. Надо отдать предпочтение фруктам и овощам – организму легче их переработать, чем тяжелую мясную или жирную пищу.

В жаркие дни продукты не должны находиться вне холодильника более двух часов - могут испортиться, напомнил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".