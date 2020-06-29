Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Мясников рассказал о питании в жаркие дни

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников рассказал о питании в жаркие дни
жара, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В жаркую погоду надо внимательно относиться к своему самочувствию и соблюдать несколько простых правил. Подробные рекомендации по поводу питания дал врач, телеведущий Александр Мясников.

Важно в жару не забывать пить несладкую воду. Лучше ограничить количество углеводов, в том числе сладкое и выпечку, чтобы не отекали ноги. Надо отдать предпочтение фруктам и овощам – организму легче их переработать, чем тяжелую мясную или жирную пищу.

В жаркие дни продукты не должны находиться вне холодильника более двух часов - могут испортиться, напомнил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

НС

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью