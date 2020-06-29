Доктор Мясников рассказал о питании в жаркие дни

В жаркую погоду надо внимательно относиться к своему самочувствию и соблюдать несколько простых правил. Подробные рекомендации по поводу питания дал врач, телеведущий Александр Мясников.
Важно в жару не забывать пить несладкую воду. Лучше ограничить количество углеводов, в том числе сладкое и выпечку, чтобы не отекали ноги. Надо отдать предпочтение фруктам и овощам – организму легче их переработать, чем тяжелую мясную или жирную пищу.
В жаркие дни продукты не должны находиться вне холодильника более двух часов - могут испортиться, напомнил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
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