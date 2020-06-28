Доктор Мясников объяснил, как отличить родинки, которые могут переродиться в меланому

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июня 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото из соцсети

Врач, ведущий программы о здоровье на телевидении Александр Мясников рассказал в своей программе, как отличить родинку, которая может переродиться в меланому. Доктор Мясников, главврач московской больницы №71, объяснил, что состояние родинок можно оценить с помощью системы "A, B, C, D, E".

Человек должен насторожиться, если родинка меняет размер, форму, цвет. По словам доктора Мясникова, чаще родинка перерастет в злокачественную у белокожих, светлоглазых и светловолосых людей.

В системе буква "А" - ассиметрия. Нужно обратить внимание, если родинка становится ассиметричной.

"B" - border. Обращается внимание на границы родинки. У здорового родимого пятна они четкие, а у подозрительной - неровные, размытые.

С" в системе означает color – цвет. Опасная родинка обычно неровно окрашена.

"D" - это диаметр. Размеры нормальной родинки обычно не превышают шести миллиметров.

"Е" в системе означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое родимое пятно не опасно для организма.

Если родинка начала меняться, нужно обратиться к врачу.