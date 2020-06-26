Подражающий обезьянам мужчина не болеет уже 30 лет
26 июня 2020, 21:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
Пятидесятилетний китаец Чэнь Хайган за три десятилетия ни разу даже не подхватил сезонную простуду – и все благодаря тому, что он ежедневно ходит, подражая обезьяне. Он раскрыл секрет своего здоровья.
С двадцатилетнего возраста каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги. Упражнение избавило его от звона в ушах, зубной боли, также он перестал болеть. Кроме того, такая ходьба разминает мышцы и освежает его, считает Хайган.
Недавно китаец позаимствовал у обезьян еще один трюк. Он научился забираться на деревья, после чего прыгать с ветки на ветку.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.