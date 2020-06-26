Подражающий обезьянам мужчина не болеет уже 30 лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 июня 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Чэнь Хайган, фото: кадр из видео

Пятидесятилетний китаец Чэнь Хайган за три десятилетия ни разу даже не подхватил сезонную простуду – и все благодаря тому, что он ежедневно ходит, подражая обезьяне. Он раскрыл секрет своего здоровья.

С двадцатилетнего возраста каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги. Упражнение избавило его от звона в ушах, зубной боли, также он перестал болеть. Кроме того, такая ходьба разминает мышцы и освежает его, считает Хайган.

Недавно китаец позаимствовал у обезьян еще один трюк. Он научился забираться на деревья, после чего прыгать с ветки на ветку.