Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify провели исследование, которое позволило выявить способ уничтожения нового коронавируса за 25 секунд.
В ходе эксперимента специалисты различными дозами ультрафиолетового излучения обрабатывали загрязненный инфекцией материал. Эксперты отметили, что излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус, а при дозировке 22 МДж на квадратный сантиметр практически полностью уничтожает его за 25 секунд. Однако при 5 МДж распространение COVID-19 снизилось на 99% за 6 секунд.
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