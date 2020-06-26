Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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26 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: медики, pixabay.com

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify провели исследование, которое позволило выявить способ уничтожения нового коронавируса за 25 секунд.

В ходе эксперимента специалисты различными дозами ультрафиолетового излучения обрабатывали загрязненный инфекцией материал. Эксперты отметили, что излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус, а при дозировке 22 МДж на квадратный сантиметр практически полностью уничтожает его за 25 секунд. Однако при 5 МДж распространение COVID-19 снизилось на 99% за 6 секунд.

Ранее в ВОЗ сделали заявление по ситуации с коронавирусной инфекцией в России.