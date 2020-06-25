Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

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25 июня 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, сделала заявление по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Эксперт отметила, что заметно, как ситуация с эпидемией в России стабилизировалась, идёт снижение распространения вируса.

По оценке ВОЗ, в Москве и других крупных городах, на которые приходится большинство случаев выявления зараженных новым вирусом, "динамика относительно хорошая". Но специалист отметила, что вирус все еще присутствует в населённых пунктах и заразность его остаётся той же.

Но Вуйнович призвала не отказываться от мер по быстрому выявлению коронавируса и изоляции заболевших пациентов. "В данном случае мы можем вводить карантин или изоляцию для очень небольших районов или групп людей, вместо того чтобы вводить полномасштабные ограничения, как мы это уже наблюдали", — сказала эксперт ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что о переходе в так называемую зелёную зону говорить еще рано.

Во Всемирной организации здравоохранен заявили, что в Европе отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.