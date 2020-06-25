Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ рассчитывает на благоразумие россиян
25 июня 2020, 16:18[ «Аргументы Недели» ]
В городах с большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного.
Об этом заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. По его словам, жара создаёт у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок.
«Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», – сказал Молчанов.
По словам эксперта, важной мерой остается соблюдение социальной дистанции. По возможности стоит избегать массового скопления людей.
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