Врач сообщил о неожиданном положительном эффекте масочного режима
25 июня 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом нового типа, в частности, ношение масок, дали положительный эффект в неожиданной области.
По словам специалиста, маски позволили аллергикам преодолеть опасный для них сезон и легче перенести время цветения растений.
Владимир Болибок в беседе с Радио Sputnik заметил, что в этом году количество обращений к врачам по поводу аллергии снизилось, поскольку люди в массе своей ходили в масках и избежали негативной реакции на пыльцу. По словам специалиста, у него "осуществилась мечта", поскольку он с 1995 года призывал пациентов соблюдать масочный режим в период цветения.
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