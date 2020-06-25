Врач сообщил о неожиданном положительном эффекте масочного режима

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25 июня 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

маски, pixabay.com

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом нового типа, в частности, ношение масок, дали положительный эффект в неожиданной области.

По словам специалиста, маски позволили аллергикам преодолеть опасный для них сезон и легче перенести время цветения растений.

Владимир Болибок в беседе с Радио Sputnik заметил, что в этом году количество обращений к врачам по поводу аллергии снизилось, поскольку люди в массе своей ходили в масках и избежали негативной реакции на пыльцу. По словам специалиста, у него "осуществилась мечта", поскольку он с 1995 года призывал пациентов соблюдать масочный режим в период цветения.