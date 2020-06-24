Энтомолог рассказал, почему опасно загорать на газонах

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24 июня 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

загорающие на газоне, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, почему опасно загорать на газонах. Многие люди предпочитают лежать на траве, а не на специально оборудованных местах для принятия солнечных ванн.

Анатолий Захаров заметил, что загорать на газонах может быть опасно сразу по двум причинам. Во-первых, в траве могут находиться клещи, которые являются переносчиками многих опасных заболеваний, в частности, энцефалита. Во-вторых, если газон обрабатывают так, чтобы клещей там не осталось, то это может быть вредно для здоровья людей из-за наличия химикатов.

В беседе с Радио Sputnik энтомолог отметил, что каждый, кто принимает солнечные ванны на газоне должен осознавать, что делает это на свой страх и риск. Захаров порекомендовал не испытывать судьбу и поставить на солнце раскладушку и кресло. Если же это невозможно, то следует регулярно и внимательно осматривать себя на наличие клещей.