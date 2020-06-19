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Кому может быть опасно загорать

, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кому может быть опасно загорать
Пляж. Фото: pixabay.com

В жаркую погоду многие стремятся проводить больше времени на солнце, чтобы получить красивый загар. Однако не всем людям рекомендовано долго находиться на солнце. Врач Юлия Галлямова перечислила людей, которым загар противопоказан.

Галлямова посоветовала людям с родинками, светлой кожей и кожными заболеваниями не увлекаться загаром, поскольку они могут получить солнечные ожоги. Также долго принимать солнечные ванны не советуют тем, у кого есть опухоли или проблемы с сердцем. Врач также напомнила людям с фотодерматитом и фотодерматозом, что «из-за попадания солнечных лучей на кожу у них появляются волдыри и зуд».

АБ

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